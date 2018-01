La Asociación de Transportistas Interprovinciales de Ucayali (ATIU), informó que están abandonados y decepcionados de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP), y amenazan con regresar al centro de la ciudad de Pucallpa, si no hay solución de sus problemas.

“En nombre de todos los socios de la ATIU, que fuimos trasladados al Terminal Terrestre de Pucallpa, quiero expresar que estamos totalmente decepcionados con el traslado”, dijo.

Señaló que les trasladaron con promesas falsas y con mentiras, “nos han abandonado, no tenemos ninguna autoridad en el lugar, este terminal es tierra de nadie y todo el mundo hace lo que quiere, no hay reglas de trabajo y cuando llueve se inunda, pero el administrador no hace nada”. Refirió que han pedido al administrador del terminal, Wilson Suarez que haga mejoras, “pero solo está calentando el asiento”.

Añadió que por estos problemas algunas empresas han quebrado, sobre todo por la informalidad promovida por la MPCP. “Mañana (hoy) a las 4 p.m. tendremos una reunión, para programar un plantón, para hacer saber al pueblo la mentira, el olvido en que tienen a los transportistas que fuimos traslados al Km. 6, creen que vamos a ser tan tontos de continuar así; si la MPCP si no solucionan este problema regresaremos al centro”, advirtió.