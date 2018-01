“La conectividad regional está muy postergada y eso nos limita nuestro esfuerzo de desarrollarnos como región”, fueron las palabras del consejero regional de

Ucayali, Javier Bonilla Pomachari, al referirse sobre los ofrecimientos electorales del presidente de la República Pedro Pablo kuczynski, y los compromisos asumidos por su gobierno entre ellos, el Puerto de Pucallpa, Hidrovía Amazónica y la instalación de la oficina de Provías Nacional.

De esta última, anunciada con bombos y platillos también por el gobernador regional, Manuel Gambini Rupay, el legislador considera que ayudaría mucho su instalación en la región porque evitarían las gestiones que se realizan en Lima y complementarían el trabajo que se hace como región.

Sin embargo cree que debe conocerse los beneficios que traerá consigo, y sobre todo se tiene que tener el debido cuidado a que no se pretenda con la acción desmontar el proceso de regionalización y descentralización del país.

“Si ellos van a querer manejar los fondos desde el gobierno nacional y no le van a dejar presupuesto al regional prácticamente les van a dejar asfixiados; y eso preocupa sobremanera, más cuando se tiene autoridades que no tienen capacidad de respuesta política y no saben plantear el modelo de desarrollo regional”.