En la Dirección Nacional de Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los integrantes de la Red de Integración Amazónica (REDIA) impulsores del proyecto del Tren Bioceánico Perú-Brasil Ruta Norte se reunieron hace unos días con Enrique Eduardo Carrión Lozada, asesor y coordinador de Proyectos Nacionales de Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC para analizar la situación del megaproyecto llamado ‘Nueva ruta de la seda’. Informaron que realizan un estudio preliminar que requiere mayor profundidad en diferentes temas para que tengan mejores elementos de juicio para tomar decisiones.

Los aspectos a trabajar son la evaluación preliminar de impacto ambiental, el análisis de benefi cios sociales en el lado peruano, la identificación de alternativas de trazo de las rutas, la evaluación de las alternativas de ruta mediante una matriz multicriterio, la estimación de la demanda: carga de retorno hacia el Brasil, la uniformización de trocha y de carga por eje, y la uniformización del tipo de tracción a utilizar.

Estos criterios fueron debatidos por los miembros de REDIA conformada por Roberto Vela Pinedo presidente de REDIA y Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial, quien junto a su equipo técnico sustentaron la viabilidad del proyecto indicándose estudios de impacto ambiental efectuado por el Ministerio del Ambiente, SERNAM y CREEC (China Railway Eryuan Enginnering Group Co. Ltda.) la Alternativa de la Ruta Norte es la más viable ambientalmente por cuanto respeta las reservas naturales Sierra del Divisor, Cerro Escalera y Cordillera Azul, respeto a las áreas de las comunidades indígenas, toda vez que el proyecto no pasa por Cruceiro Do Sul.

En el caso del beneficio social para el lado peruano está totalmente descrito en los respectivos estudios, generará miles de puestos de trabajo y el ingreso anual de más de 1,100 millones de dólares, además dinamizará nuestra economía generando la compra de materiales de construcción, se crearán más de 193 mil puestos de trabajo, benefi ciando a más de 770 mil personas y además de ello en la etapa operativa del proyecto una generación de 33 mil puestos de trabajo anuales.