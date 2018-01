El expresidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero, a 7 días de haber conseguido su excarcelación, por comparecencia restrictiva por el caso North American, hizo su primera aparición pública en un conocido programa periodístico regional, en donde entre otros temas, aseguró que su vida continuará alejada de la política regional. Velásquez Portocarrero recordó las palabras de haber afi rmado tiempo antes de su encarcelamiento que no se correría ni de la justicia ni tampoco huiría de Pucallpa.

“Amo a Ucayali, sueño envejecer en Ucayali, si ya estuve en el hospital, en la cárcel, lo último que me queda es estar en el cementerio de esta región que amo como la mía propia, vine a Ucayali para quedarme y de aquí no me voy, no me muevo, pase

lo que pase”, refirió.

Relató que su experiencia en prisión no se la desearía ni a su peor enemigo, sin embargo su entrega en Cristo le ayudó a sobrellevar los casi nueve meses que se mantuvo recluido.

“La vida en la cárcel es triste, sin embargo también logras conocer gente que al igual que uno está injustamente y de muchos hemos revisado sus casos ahí dentro y hemos caído en la cuenta de que las penas son demasiado duras para cargos muy menores, con ello no estoy justificando el delito, pero se tendría que evaluar bien cada caso y los elementos de convicción y las circunstancias”.

Por otro lado recordó a través de un spot de circulación regional, la obra de la autopista de la carretera Federico Basadre.