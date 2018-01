El pasado 22 de octubre se cerró el padrón electoral para los comicios municipales y regionales 2018. Habitualmente con el cierre del padrón, nadie podía realizar modifi caciones sobre sus datos en el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, RENIEC; puesto que ello contemplaba la posibilidad de incurrir en delito de Atentado Contra el Derecho de Sufragio.

Este delito descrito y sancionado en el artículo 359 del Código Penal señala en su artículo 8 que será sancionado con una pena no menor de dos ni mayor a ocho años de prisión la persona que “realiza un cambio de domicilio o induce a realizarlo a una circunscripción distinta al de su residencia habitual, induciendo a error en la formación del Registro Electoral”.

Daniela América Huamán Cervantes, jefa regional de la RENIEC en Ucayali, señaló que el Poder Legislativo ha realizado un cambio con respecto a lo que refi ere es el padrón electoral.

Señaló “A diferencia de anteriores procesos, RENIEC seguirá efectuando cambios de domicilio (…) sin embargo, ellos votarán en el domicilio que constaba en su DNI hasta antes del 22 de octubre del año pasado”.

Esto significa que si es que por alguna necesidad, un ciudadano requiere modifi car su domicilio para temas documentarios o de gestiones, este cambio se podrá realizar sin ninguna interrupción, como en procesos electorales pasados, solo que, el ciudadano, por más que cambie su domicilio, deberá votar en el ubigeo señalado hasta el 22 de octubre de este año.

La jefa regional de RENIEC también señaló que no existe variación o diferencia al momento de efectuar el voto ciudadano con el DNI mecánico azul o el DNI electrónico ya que este último, brinda elementos de seguridad para trámites no presenciales que no tiene su par mecánico.

La directora invitó a los usuarios a continuar visitando las oficinas de RENIEC para mantener actualizados sus datos y siempre contar con el DNI vigente.