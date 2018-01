Cada día podemos ver a más extranjeros en la ciudad, la diferencia es que ahora no vienen como turistas, ellos vienen a laborar pero en las calles, ya no son solo los ‘mochileros’ los que trabajan en las calles (personas de distintas nacionalidades que trabajan esporádicamente mientras viajan por distintos países).

Mirar que estos turistas ocasionales por causas que todos conocemos están llegando a nuestro país y ver que se apoderan de las calles céntricas de Pucallpa, entre hippies, mezcla de mendigos y artistas que se apuestan en los semáforos. Todos ya sabemos que se trata de los venezolanos o venecos como muchos los llaman.

Asimismo, estos venezolanos no pelean con pucallpinos por la venta de sus productos en la calle, manifestaron algunos vendedores en la esquina del jirón Raimondi con Tacna y también en ‘El Huequito’, en donde venden artesanía y sus ya famosas arepas (alimento de origen precolombino de Colombia y Venezuela, hecho a base de masa de maíz seco molido o de harina de maíz precocido, de forma circular y aplanada), también venden hamburguesas con refrescos; lo mismo que venden los ambulante de aquí.

Esta situación viene generando incomodidad solo en unos pocos vendedores ambulantes. Mientras otros ambulantes manifestaron de que no hay envidia a la hora de ganarse el pan, como una vendedora de huevos de codorniz con quien hablamos, refiriendo “esta situación no me genera molestia ya que todos somos hijos de Dios y tenemos derechos a trabajar, pues tenemos que comer y nuestros hijos son lo más importante a quienes tenemos que mantener”, finalizó diciendo “las personas son libres de comprar a quien mejor le parece, clientes hay para todos”.