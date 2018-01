Este 30 de enero en la ciudad de Lima debe realizarse la presentación de la programación del Festival del Carnaval Ucayalino 2018, sin lugar una de las actividades emblemáticas de promoción turística de Ucayali, hace más de 20 años, pero que aún no logra consolidarse pese a los esfuerzos de las autoridades de turno del sector.

Esta situación no amilana a Jesica Navas, directora de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali que cita que la región aun no logra posesionarse como un destino turístico por falta inversión, de presupuestos y la no inclusión de los proyectos de promoción y fortalecimiento del turismo.

“Nosotros no figuramos como destino turístico, porque estamos en proceso de actualización del Plan Regional de Turismo, porque no solo es una labor de promoción sino un aporte técnico para llegar a este propósito, estamos caminando aun “acotó.

Sostiene la mejora de la oferta turística y la calidad del servicio, 20 años se ha estado solo con dos operadores turísticos, a la fecha se han insertado tres, más el funcionamiento de 16 agencias de viajes; que tienen beneficios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el desarrollo de sus actividades de promoción del turismo en el país.

Navas Sánchez, sostiene que consolidarnos como destino turístico se concretizará en la medida que se siga trabajando articuladamente con las instituciones locales, privadas, con inversión y generando las condiciones óptimas para la actividad, sea limpieza, seguridad, entre otros.

Este propósito se consolidará a través de la meta 38 que involucra a los gobiernos locales para incorporar a sus planes de inversión pública las actividades turísticas, consecuentemente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo les otorgará incentivos económicos. Se ha socializado la metodología y se viene aplicando desde el año 2017, dijo.

La titular de la DIRCETUR sostiene que superando errores e integrándose más las competencias interinstitucionales, en tres o cuatro años, la región Ucayali será un destino turístico comparativamente a otras regiones amazónicas del país. Pero sin colores políticos.

De otro lado, indica que el carnaval ucayalino 2018 ha despertado el interés de la prensa nacional, porque tenemos recursos turísticos y productos trabajados en el año 2014 y 2015, como la Cordillera Azul de Padre Abad, Pucallpa cultura Milenaria, así como la Ruta del Camu Camu, la Ruta del Paiche y del Cacao y se encuentra en proceso el teleférico de Padre Abad.

En esta oportunidad, con la fiesta carnavalesca se afi anzará la identidad cultural de las 15 etnias de la región Ucayali, como cultura viva de los pueblos originarios.