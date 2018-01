El profesor magister Julio Daniel Torres Soplin, denunció en Diario Ímpetu ser víctima de atropello de sus derechos por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL Coronel Portillo, luego que le impusieran una suspensión de cuatro meses sin goce de haber por haber empleado adjetivos contra un alumno.

La resolución directoral local 7186-2017-UGEL C.P. fechada el 3 de noviembre de 2017 señala que el docente habría califi cado con adjetivo de ‘Judas’ a un alumno de la institución educativa en la que labora. Prueba de ello, como señala la resolución, existe un video donde la madre le recrimina al docente y donde se observa que el docente entrega un dinero a la madre.

Respecto a esta resolución y en su defensa relató que todo surgió a raíz de una salida de campo a una empresa ubicada en la carretera Federico Basadre para lo que los alumnos tenían que dar una cuota para cubrir sus pasajes y almuerzo en el lugar.

El alumno en cuestión no asistió y no realizó el respectivo trabajo por lo que el maestro procedió a desaprobarlo. “Este alumno pagó su pasaje y no se fue, era la nota final del bimestre (…) el alumno no se va y quiere que se le apruebe, yo le dije que no. Yo le devolví el pasaje que pagó y le puse de calificación cero cinco” señaló Torres Soplin quien añadió que la grabación de aquel momento donde la madre le increpa la nota desaprobatoria de su hijo, las acusaciones de haberlo llamado ‘judas’ y recibe el dinero fue realizada por el propio subdirector del colegio Víctor Hugo Cárdenas.

El profesor señaló que el subdirector del colegio le pidió personalmente que apruebe al alumno en cuestión, hecho que el docente afirma no haber realizado.

Es debido a esta situación que se abre el expediente 109-2017 que da pie al informe final 626-2017-UGELCP/CPPADD del 26 de octubre del mismo año que derivó en la sanción. Dentro del plazo de ley, Torres Soplin presentó la respectiva apelación.

El docente dijo “Presenté mi apelación y cuando me fui a preguntar me dijeron ‘no, esto se va a mandar a la ley servir’ yo le dije ‘Señor Jorge Solsol Acosta, cómo se va a mandar a la ley servir si la ley de la carrera magisterial dice que eso es solamente para los administrativos y los profesores contratados’ y me dice ‘No, los manuales han cambiado, pues ahora es la ley servir’ (…)

Al verme atropellado en mis derechos envío una carta al Ministro de Educación”. Dicha carta fue respondida por el Director de Relaciones Intergubernamentales Adalberto Acevedo Jiménez.

En la misiva que incluye los casos presentados por Torres de los docentes Luisa Salamanca y Francisco Ambar, el director cita el numeral 1 del artículo 84 y el numeral 167.2 del artículo 167 del Texto Único Ordenado de la ley 27444 para que se dispongan las acciones necesarias.