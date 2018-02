Nadie tenía dudas al respecto: “Despacito” fue la canción más exitosa del 2017. El tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee logró traspasar barreras idiomáticas y culturales e instalarse como número uno en todo el mundo. No importaba si estabas en Asia, en algún país europeo o en Latinoamérica, siempre tenías chance de escucharla sonando en alguna radio. Sin embargo, para el jurado de los Grammy esto no fue así: el premio a canción del año quedó en manos de Bruno Mars por “That’s What I Like”.

Las críticas a esta decisión no tardaron en llegar. No solo las redes sociales se hicieron eco del asunto, sino también algunos especialistas alegaron que hubo discriminación, y que el hecho de que la canción más escuchada del año fuese nominada a los premios, fue simplemente una máscara para evitar las polémicas que podía causar dejar afuera un tema en español que marcó récords en todos lados.

“Despacito” estaba nominada en tres categorías: Canción del año, Grabación del año y Mejor dúo. Pero el tema cuyo videoclip fue reproducido en YouTube más de 4 mil millones de veces y se convirtió en el más visto de toda la historia de la plataforma, y que permaneció como número 1 en la lista de los 100 más escuchados por más de 10 semanas rompiendo récords, se fue con las manos vacías.