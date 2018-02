Geyson Taminchi Ahuanari de 19 años, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Pucallpa, está con diagnóstico: dengue grave, leptopirosis e insuficiencia renal crónica, debe realizarse su tratamiento de hemodiálisis, sin embargo, no lo pueden hacer porque el SIS no pagó a la única clínica en donde se realiza este examen.

Su tía, María Taminchi Rodríguez de 55 años quien cuida de él, pide ayuda para poder conseguir dinero y realizar la hemodiálisis que no existe en el hospital. Necesita un catéter de hemodiálisis de larga permanencia y actualmente necesita dializarse tres veces, a pesar de eso, como no cubre el SIS deben costear cada examen 800 soles, por lo tanto deben conseguir 2 mil 400 soles, dinero que no tienen.

Proviene del caserío 4 de Julio del centro poblado de Mashangay, en Callería, desde hace 15 días comenzó a enfermarse y lleva internado hace una semana en el mencionado hospital.

Son familia de escasos recurso por lo que hacen un llamado a las personas de buen corazón y a las clínicas que pudieran ayudarle con diálisis. Para cualquier información pueden comunicarse con su día al 969474490.