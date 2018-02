“El Estado casi nada ha mirado a la selva, ¿saben lo que ha pasado?, a la selva siempre le han dicho: ahí tienen su exoneración tributaria, arréglense con eso. Han pasado así años y décadas; pero vemos que las exoneraciones tributarias no nos han generado ningún beneficio, salvo algunos pillos y bribones y comerciantes que se han enriquecido con esos pequeños espacios”.

“Pero acá no, veo a los hermanos de las comunidades nativas tan pobres con o sin exoneración, a ustedes trabajando duro con o sin exoneración; y eso no me parece bien, yo creo que hay que decirle al Estado: tenga usted sus exoneraciones, pero dénnos obras acá en estos pueblos”, sostuvo el ministro de Agricultura, José Arista en su última visita a Pucallpa.