¿Existen préstamos informales en Pucallpa? Sí, sabemos que hay ciudadanos que recurren a esta modalidad de préstamos por la facilidad en la que se le hace entrega del dinero.

¿Hay riesgos en estos préstamos? Por supuesto, toda informalidad conlleva un riesgo. Consiguen el dinero fácilmente, el préstamo lo consiguen fácilmente; pero, nadie te da un dinero por que sí o de buena gente.

Ellos invierten esos dineros con la finalidad de captar mayores ganancias y la informalidad en la cual incurren estas personas es que conlleva un peligro. Si por a o b uno no llega o se enferma y no puede continuar con el pago

le van a exigir el pago y ahí vienen las extorsiones, las lesiones, las amenazas, la coacción.

…y pareciera estar cubierto de cierta inmunidad porque al no ser legal ¿Qué se va a denunciar?… Así es. Lo que pasa es que existe informalidad acá en la ciudad de Pucallpa de muchas personas que no tienen acceso a créditos financieros, ese es el problema. Por eso es que ellos buscan cómo obtener un dinero fácil.

¿Cuál es la manera más efiCaz de luchar contra esto? Que la gente denuncie porque el hecho que un ciudadano obtenga un préstamo por una determinada suma de dinero, por ese préstamo, le están cobrando un interés que muchas veces está por encima de lo que la ley norma y eso ya está configurando el delito de usura. Por eso el ciudadano debería denunciarlo; pero, no lo hace.

Parece que hubiera cierta complicidad porque la gente que lo toma sabe que está fuera de la ley… La gente es consiente; pero, la informalidad conduce a muchas cosas. Desde su trabajo en la DIVINCRI

¿Se han asociado estos préstamos informales con delitos? No, no se han registrado y si se han dado no han sido de conocimiento de la policía. Ese es un gran problema que tenemos, la ciudadanía calla muchas cosas, todavía está en el temor del ‘¿Porque voy a denunciar si la Policía no hace nada?’.

Yo hago un llamado a la ciudadanía que crea en su Policía. En lo que es el año 2017 trabajamos arduamente y hemos solucionado muchos problemas, las autoridades tanto judiciales como fiscales lo saben. La Policía está para servir a la ciudadanía. A la ciudadanía también, por favor, evitar estos préstamos