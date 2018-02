Por el Día de la Amistad que nos aprestamos a celebrar el 14 de febrero la Plaza Mayor de Pucallpa volvió a revertirse de gala. Durante la celebración de las fiestas de fin de año el Árbol de Navidad más gran de la Amazonía que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo instaló en la Plaza Mayor de Pucallpa se convirtió en el principal atractivo que sedujo a los visitantes, ahora en febrero, Mes de la Amistad, es el Corazón apostado frente del obelisco de nuestra plaza principal. Prueba de ello son las diversas manifestaciones de regocijo que nuestro equipo de prensa recogió de primera fuente.

“Interesante, bastante ingenio, soy visitante y como visitante me quedo admirando la belleza”, expresó Gregorio Espinoza, ciudadano nacido en la ciudad de Ica que está de paso por nuestra ciudad.

Me parece muy bonito, representa el amor y la amistad. Mi amigo me dijo que había un corazón en la plaza, venimos a pasear y a tomarnos foto, la plaza está cada vez más bonita, los árboles están creciendo, hay más decoración, me parecen muy bonitas, opinó Angélica estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Ucayali.

Muy interesante, muy bonito, alusiva por esta fecha tan importante que une la amistad y al amor, soy de Trujillo y me parece espectacular, por primera vez que vengo por acá y de verdad muy genial, me gusta, muy limpio sobre todo” fue la expresión alegre de Víctor Pozo. Muy bonito celebrando el día de la Amistad, muy buena idea, bonito, atractivo, atrae más al turista, comentó Ayda Bautista.

Está lindo, Pucallpa se está arreglando bastante, hace 18 años que estoy fuera del país y cuando regresé muy lindo, me pareció que no estaba en Pucallpa, parecía que venía a otro país, opina muy sonriente Nancy Mar. Uy, es un detalle muy importante, más que todo por este día especial, estoy de paso por Pucallpa y me da grata sorpresa, razón por la cual me estoy tomando un selfie para llevar de recuerdo, muy bonito, dijo el ciudadano iquiteño Roberto Paima.

Muy bonito es un detalle que resalta el parque, veo ordenado, limpio, resaltó María Vargas Está muy bonito, estaba de paso y vi el corazón, expresó alegremente Kevin.