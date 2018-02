En comunicación telefónica desde Lima el abogado Pablo Alejos Ipanaque, autodenominado defensor del vecino y precandidato a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, conversó con Diario Ímpetu sobre la próxima sustentación del pedido de vacancia que interpuso Germán Martínez Lizarzaburu por nepotismo en contra de Antonio Marino Panduro.

Alejos Ipanaque señaló “Tuve que venir a ver el tema porque tengo que sacar información para hacer una adecuada exposición, porque el derecho está para hacerlo derecho y no para hacerlo torcido y para ello hay que tener pruebas, hay que tener la rectitud de la información y eso está en el expediente, lo que está en el expediente es lo que vale”.

La denuncia contra Marino Panduro es por nepotismo ya que se contrató a su tío. Alejos Ipanaque dijo “Para quitarse de la vacancia y decir que era falso, nada más ingenuo que esta gente aconsejó denunciar al peticionario por extorsión y por falsedad genérica en la fiscalía.

La fiscalía fue, incautó los documentos, apertura un proceso para investigar y ¿Qué ganó con eso? tiempo. Tiene más de 10 meses la petición de vacancia” Sobre este movimiento señaló “Después de 10 meses ¡Oh, sorpresa! el juez dice que no hay mérito para investigar así que archívese porque de todo lo que se ha dicho ¿Extorsión? No hay extorsión ¿Falsedad de documentos porque los documentos que se han presentado para la vacancia son falsos? No son falsos”.

Para el defensor del vecino, este fallo resulta más que favorable a su causa, declaró “Con su mismo aceite se han frito ellos. Lo que ellos hicieron para acallarlo o para ganar tiempo al fi nal nos da la razón.

Aquí no ha habido extorsión y los documentos que se dijeron eran falsos, no son falsos. Eso reafi rma la posición de Lizarzaburu” La audiencia de sustentación de la vacancia será el próximo 15 de febrero a las 10:00 de la mañana.

Alejos Ipanaque estará presente; se le preguntó si sabía quién iría por el lado de Marino a lo que respondió “Ojalá que no vengan para que no pasen un papelón. Ojalá que no vengan. Lo normal es que deberían estar; pero, ante una situación tan evidente como esta, no se sabe”.