La antropóloga de Londres, Luisa Elvira Belaunde, fi losofa y socióloga, ayer dictó un taller dirigido a profesionales de la salud y de los caseríos más alejados de la región, para así mejorar las prácticas de salud indígena como la ‘Medicina Tradicional’.

En entrevista para Ímpetu, destacó la importancia del taller organizado por ‘Salud Sin Limites’ ya que podrán abrirse, comprender su lógica y la manera de pensar de los pueblos indígenas. De esta manera se podrán establecer puentes; es decir que existen diferentes maneras de aproximarse a ellos.

“Estamos en un punto en que la medicina biomédica no tiene toda la razón, es necesario comprometer al otro y reconocer que la gran parte de las medicinas de las boticas y farmacias son de origen indígena, que gran parte de nuestra práctica del cuidado también son de origen indígena”, mencionó.

Lamenta que las cosas de hoy en día hayan cambiado, pues vivimos en zonas urbanas, puesto que las comunidades están muy alejadas y la alimentación de los mismos ha sufrido una transformación, porque ya no hay bosques y ríos en donde puedan pescar.

Indicó que es necesario que las prácticas de salud cambien en la medida que respondan por las nuevas condiciones de alimentación, que son muy tristes como consecuencia de la refrigeración. Y es importante no dejar a un lado la medicina tradicional que está muy viva.

“El problema es que en los hospitales y centros de salud no dan el reconocimiento oficial, legítimo de las prácticas de medicinas tradicionales, la gente no debe decir que eso es de lejos o de pueblos indígenas, cuando no es así”, enfatizó.