Esaúd Saulo Pérez Lozano tiene 8 años y lleva internado 15 días en el área de Pediatría del Hospital Regional de Pucallpa, tras sufrir un cuadro de desnutrición crónica, con un proceso de infección y poliartritis.

Sin embargo, el tratamiento que requiere es caro y su familia no cuenta con recursos económicos. Su padre José Lino Pérez Burga de 39 años, hace un llamado a los pucallpinos para ayudar al más pequeño de sus cuatro hijos, pues no cuenta con el dinero para adquirir pasajes aéreos con destino a Lima.

Mientras tanto el pequeño recibe alimentación del hospital y espera la donación de pasajes aéreos y una bolsa de viaje, ya que el SIS no costea cuando son derivados por consultorios.

Su padre muy apenado relata que desde hace tres semanas, la salud de su hijo va en deterioro. Aunque aún no existe diagnostico final, pues las pruebas de laboratorio con

tinúan, mientras tanto necesita leche Pedia Sure, frutas y medicinas que el SIS no costea. Para cualquier ayuda pueden comunicarse al 953686974.