Francis Paredes Castro, secretaria general del FREDEU, indicó que los confl ictos entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP) y el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), están perjudicando a la población, por lo que los exhortó a solucionarlos.

Señaló que este problema está “perjudicando el arreglo de las calles de los asentamientos humanos”; y por el contrario dijo que se debe “aplaudir” la predisposición de la institución que decide dar solución a esta problemática que afecta a la población.

“Acá, no solamente es el gobierno regional [que tiene que apoyar], son otras personas que también pueden aportar al desarrollo de nuestra región; bienvenido sean. No sabemos que busca nuestro alcalde Antonio Marino, no sé qué quiere, parece que se ha olvidado de sus labor”, dijo.

Finalmente anunció que el próximo viernes, estarán con un grupo de asentamientos humanos que exigen el arreglo de sus calles. Reclamando el entorpeciendo que se hace a las personas que quieren apoyar, “sus problemas que lo solucionen entre ellos, acá se debe benefi ciar al pueblo”.