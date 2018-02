Diario Ímpetu viene analizando los pormenores de las exoneraciones tributarias que, en el papel, benefi cian la Amazonía. Para desarrollar algunos puntos con relación al tema tributario, IGV e ISC, entrevistó al contador público colegiado certifi cado, José Palomino Ochoa, catedrático y especialista tributario Palomino señala que efectivamente en Ucayali no se nos cobra el Impuesto General a las Ventas, IGV, ni tampoco el Impuesto Selectivo al Consumo, ISC. Comenzando con esta premisa, se analizó la relación de precios que se manejan en la región.

COMBUSTIBLES

Cuando se dio la Ley de la Amazonía se entendía que las regiones Ucayali, Loreto y Madre de Dios serían abastecidas por la costa o por Loreto ¿Cómo se entiende cuando se

dice que en la Amazonía no está gravado el IGV y el ISC; pero, sin embargo el precio del combustible se encarece? Nosotros estamos exonerados del IGV, del ISC, así nos lo traslada PetroPerú en los puntos de venta. Nosotros, en la parte interna, cuando el combustible es comercializado es donde sucede el incremento ¿Se grava el impuesto? No se grava, no se puede discutir.

Pasa que cuando el combustible ya está en nuestro territorio entregado, nos expiden el combustible sin el impuesto correspondiente; pero con una sobreutilidad o una sobre ganancia. Por efecto de esto hay otros bienes y artículos de primera necesidad se encarecen.

Entendemos que en Ucayali tienen un impuesto implícito, donde aún sobre su utilidad del 15 al 20 por ciento, todavía estarían sobrecargando un 18 por ciento que no se puede considerar un impuesto, es una sobre ganancia que podría ser reducida; pero, por libre mercado es imposible regular.

FLETE

El flete puede ser subsidiado por el Estado. La norma señala que estamos exonerados en Ucayali, Loreto y Madre de Dios del IGV y el ISC; pero, los otros adicionales como que la empresa estatal tiene que hacer gastos adicionales nunca se ha discutido. Salvo que estos fletes superen los costos normales de traslado que puede hacer cualquier empresa.

Ahí sí tuviéramos grandes problemas para decir que el Estado subsidie. Ahí se debe hacer un análisis en ese punto No creo que entre en esta modalidad bastante tirada de los pelos; porque, si PetroPerú trataría de recuperar el impuesto bajo esta modalidad, prácticamente estaría incurriendo en un grave delito porque estaría en desmedro de toda la población.

El otro asunto es que el ISC grava solamente a aquellos productos que tienen un efecto nocivo. Por eso grava el alcohol, el cigarro, la gasolina que tiene un efecto nocivo y contaminante y beneficia a aquellos que pueden adquirir un vehículo.

IMPORTANTE Cuando nosotros hablamos del combustible podemos ver precios en lista donde se observa qué grifos están vendiendo más caro y cual más barato y los usuarios pueden elegir qué les conviene.

Falta información, faltan los entes reguladores que no participan. Entendemos que hay un tráfico de combustible que tampoco es controlado o detectado y todo eso ha afectado en los aspectos de información.

Por esas cosas se dice que se grava IGV y Selectivo al Consumo. Eso no existe. No podemos discutir ese tema porque no se cobra ese impuesto, lo que hay es una sobre ganancia.