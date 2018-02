Han pasado más de 15 días desde que llegó a Pucallpa el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuff ra Monteverde, y al aire ha quedado el compromiso a la provincia de Atalaya, sobre el proyecto de la carretera Puerto Ocopa- Atalaya. Solo mentiras.

En la breve estadía del ministro, y en reunión con las autoridades ucayalinas pidió expongan su problemática vinculada a su cartera. Aquí el alcalde de Atalaya, Francisco Mendoza de Souza expuso la problemática mencionada, como respuesta se le dio una cita en 15 días.

Pero la fecha ya ha pasado. “El ministro no sabía qué decir; nos citó en 15 días [en Lima], pero ya pasaron más días y no hemos tenido ninguna cita ni nada. No solo me engaño a mí, ahí también estaba el gobernador Manuel Gambini y nuestros dos congresistas”, dijo el alcalde atalayino. Sobre este proyecto, el alcalde mencionó que solo les pasean.

En la reunión de la Mesa de Desarrollo de Ucayali, uno de los compromisos con el alcalde fue facilitarle una reunión con un asesor del MTC, “la verdad es que he conversado con ocho ministros y muchos asesores; y se ha perdido a fe, pero vamos a ver”, acotó.

Finalmente el alcalde de Atalaya lamentó que la reformulación del expediente de este proyecto dure más de dos años en concluir. Por lo que refi rió que por parte de Ejecutivo no hay la decisión política de solucionar los problemas de Atalaya, y sobre la mesa de diálogo también dijo que no ha solucionado ningún problema de su provincia.