El ambiente electoral en el distrito de Yarinacocha se empieza a caldear, y los precandidatos de diversas agrupaciones políticas replantearán sus estrategias políticas para hacer frente al reciente anuncio de Edwin Díaz Paredes a través de las redes sociales al confi rmar que será candidato por Integrando Ucayali en las próximas elecciones regionales y municipales 2018.

La opinión pública reconoce que Díaz Paredes, tres veces autoridad edil del distrito de Yarinacocha, ganó su segundo y tercer periodo de gobierno con la agrupación política Integrando Ucayali cuyo símbolo es el Loro, y su líder fundador, el expresidente regional Jorge Velásquez Portocarrero, con quien afirma haber coordinado para ser parte de la plancha electoral de este movimiento regional.

Indica estar agradecido por la presentación de memoriales solicitándole que participe en la próxima contienda electoral. Destaca la confianza que inspira su imagen política a la población de Yarinacocha a lo que se suma su voluntad de trabajo. En este propósito de alcanzar una vez más la alcaldía de Yarinacocha está visitando diversos asentamientos humanos de la jurisdicción.

Díaz Paredes en tono seguro afirma que tiene la capacidad, conocimiento y la experiencia para acrecentar el desarrollo y de Yarinacocha, que según propia evaluación no registra avance alguno desde que dejó la alcaldía hace casi 4 años; por diversas razones debido a los escándalos de sus actuales autoridades o la carencia de un buen equipo de trabajo.

Frente a las especulaciones sobre su estado de salud, que estaba grave y no podía caminar afi rma no tener ningún problema, por lo tanto está apto para afrontar un nuevo proceso electoral; me siento fortalecido con las muestras de confianza, refiere.

Indica que viene realizando la convocatoria a sus simpatizantes en su local partidario ubicado en la Av. Yarinacocha, desde donde tentará una vez más la alcaldía y solicitó al electorado que evalúen las propuestas de los candidatos, a quienes dijo respetarlos y desearles lo mejor, pero será la población que tome su sabia decisión y no equivocarse.