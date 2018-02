El congresista Carlos Tubino Arias-Schreiber brindó una entrevista a Diario Ímpetu minutos después de la conferencia de prensa convocada por el gerente comercial de PetroPerú Gustavo Navarro para hablar de la problemática del sector hidrocarburos que tiene preocupada a gran parte de la población. Se le preguntó al legislador por su análisis situacional del caso refinería de Pucallpa, sus implicancias y alcances.

¿Cómo ve la situación de Petróleos de la Selva en Pucallpa? Yo veo una situación que al final termina perjudicando a la población y es un problema generado por las tres empresas. Puedo decir con respecto a PetroPerú, nunca voy a entender por qué en el año 2014 que se venció el contrato de alquiler de la refinería de Pucallpa a Maple en ese tiempo, hoy Petróleos de la Selva, de 20 años le renuevan por 10 años más hasta el 2024; siendo de conocimiento público que la empresa Maple no se encontraba en una situación financiera adecuada, estaba en situación financiera preocupante.

Gustavo Navarro, gerente comercial de Petroperú dijo que no sabían que Maple se encontraba mal en esos momentos, que después de firmar el contrato recién llegaron los problemas… No, yo no acepto eso porque ya se conocía que las inversiones que hizo Maple en etanol en el norte del Perú había sido una mala inversión que les generó un serio forado económico y financiero. Eso era de conocimiento público.

¿Cree la versión del desconocimiento de Navarro?

Realmente a lo que he escuchado hoy (ayer) yo no le doy crédito a esa versión. PetroPerú no quería esa refinería, no le interesó. Por eso la alquiló 20 años y después 10 años más. Eso, hoy, es claro que termina perjudicando a la población ucayalina. ¿Por qué? El precio base, si hablamos del diésel, sin impuestos nos cuesta en Pucallpa 7.87 soles y es el segundo más caro del Perú por el transporte, Conchán está en 7.01 soles. Si nosotros tuviéramos la refinería, nuestro precio base sería 7.01 soles igual que Conchán o Talara. Si estamos exonerados de impuestos; pero, luego de estas cifras, Conchán vende explanta a 9.65 soles y para nosotros es de 7.95 soles.

Hay un ahorro de 1.70 soles con respecto a Conchán; pero, realmente el ahorro debería ser de 2.56 soles si se refinara en la refinería de Pucallpa y eso es de exclusiva responsabilidad de PetroPerú. Navarro casi cuestionó que los precios de PetroPerú con costo de transporte eran bastante similar al de Petróleos de la Selva cuando estaban en paralelo… Yo lo que te puedo decir es que este procedimiento de estos movimientos de combustible que vemos en la cara de la población, por lógica y por números tiene un costo y ese costo es el que estamos dejando de ahorrar los ucayalinos que es una región que requiere impulsar su desarrollo y debería tener un ahorro sustancial para traer inversiones por ejemplo en petróleo diésel.

Si hay responsabilidad acá. Además, PetroPerú utiliza el petróleo nuestro para la refinería de Iquitos para que funcione de mejor manera al mezclar el petróleo pesado que se produce en Loreto.

¿Este tema ha llegado a Lima? ¿Hay alguna preocupación en la capital?

Ha llegado muy de soslayo, los temas amazónicos no son de mayor preocupación en Lima y en el Perú en general. Este es un tema que sí está preocupando a las empresas. He tenido personalmente una entrevista con la ministra de Energía y Minas y a raíz de esa visita a la ministra ya todas las empresas se han puesto las pilas y han visto

que hay todo un tema que se tiene que ver.

¿Por qué? ¿A qué se refiere?

Porque hay una preocupación social en la población que tiene fundamento. Lo que vemos es una situación indeseada. No defiendo a ninguna de las empresas. Yo le preguntaría a CEPSA por qué intenta vender su crudo más caso a Maple, hoy Petróleos de la Selva, de lo que le vende a PetroPerú. Sería una pregunta clave. O sea están dejando ahogarse a esta refinería y le están poniendo un precio más caro. Ojo que entiendo que Petróleos de la Selva no está en buena condición financiera; pero, tampoco es para venderle más caro.

El problema que vemos es que quiere cerrar la refinería cuando podría hacer un fideicomiso con algún banco para adquirir el petróleo que le venda CEPSA y no paralizar esta planta, entonces, ahí hay un tema importante de conocer. Por otro lado, quisiera saber qué cosa es lo que piensan hacer y preguntarle por qué no llega a un acuerdo con PetroPerú para cumplir, a pesar que le han tocado la puerta varias veces (PetroPerú) y se han pasado dos años tocándole la puerta, para cumplir su contrato.

Yo creo que toda empresa seria debe cumplir sus contratos y tiene un contrato con PetroPerú donde en la cláusula décimo segunda de alquiler de la refinería dice “A solicitud de PetroPerú, Maple estará obligado a brindar el servicio de Almacenamiento, Recepción y Despacho de los productos abajo descritos bajo las condiciones operativas que acuerden las partes” y hasta el momento no se pueden sentar las dos empresas a acordar los aspectos operativos.

Eso podría ayudar a dar empleo a parte de sus empleados que hoy los quisiera liquidar cerrando la refinería; eso tampoco está bien. Yo encuentro en las tres empresas problemas y que la verdad no veo la mejor voluntad para resolverlos.