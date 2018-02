La mañana de ayer en el auditorio de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo el gerente comercial de PetroPerú, Gustavo Navarro, realizó una conferencia de prensa, en sus propias palabras para “explicar con absoluta transparencia la realidad sobre lo que está pasando en la región Ucayali en general y en la ciudad de Pucallpa en lo particular”.

La conferencia arrancó con una mención de publicaciones que advertían de un posible desabastecimiento en la ciudad, hecho que fue rotundamente negado. Habló también de los inicios de las actividades de Maple Gas, hoy Petróleos de la Selva y que al momento de recibir la concesión, ellos tenían al menos dos pozos produciendo crudo de petróleo.

“Normalmente una empresa petrolera que explota un campo de petróleo lo va agotando y normalmente una empresa petrolera lo que hace es reponer las reservas mediante inversiones en exploración, búsqueda y trabajos que todo el tiempo se andan desarrollando para reponer las reservas que se van consumiendo, esto no se hizo” señaló Navarro.

Continuó hablando de la relación entre Maple y CEPSA que inicialmente vendía la mayor parte de su producción a Maple y el restante a PetroPerú; pero, un suceso cambió todo. Navarro dijo “De pronto y de manera sorpresiva, la relación entre las dos empresas CEPSA y Maple se deterioró a tal punto que Maple cerró las puertas y no permitió a las cisternas que venían con crudo descargaran, con lo cual CEPSA entró en crisis”.

Fue ese el momento, según dijo Navarro, que CEPSA pidió por favor a PetroPerú que le reciba su crudo y PetroPerú compró el crudo que ya no le recibía Maple. Dijo “No es que PetroPerú le haya quitado a la región Ucayali. Nosotros hemos ayudado a que la producción no pare”.

El relato se amplió a la relación Maple-Aguaytía Energy, hoy Orazul, de la que dijo “Recientemente nos hemos enterado por los medios que Orazul tenía 20 meses que estaba suministrando los líquidos del gas natural a la empresa que está hoy día administrando la refinería de Maple y no recibía pago alguno; por esa razón Orazul le ha suspendido la entrega a Maple y Maple no le paga”.

“Si yo no vendo esto, paro la producción; y, si paro la producción para, entre otras cosas, la producción del GLP, imagínense lo que significaría que Pucallpa se quede sin GLP (…) Para salvar el mercado, para que el mercado no se quede sin GLP, PetroPerú le está recibiendo a Orazul que lleva su GLP la costa y ahí nos lo vende, no es que ni si quiera estamos viniendo aquí a comprarlo” Señaló Navarro de la relación Orazul y PetroPerú.

Navarro señaló que PetroPerú, pese a tener en este momento el 100% del mercado en diésel y gasolina de 90 no desea ejecutar un monopolio por lo que no ha subido sus tarifas, a pesar de poder, y que el mercado está abierto. Señaló como prueba el hecho que en Pucallpa hay gasolina de 95 octanos que PetroPerú no abastece. Señaló que no existe desabastecimiento y que Ucayali “Está atravesando una crisis que nosotros no hemos generado.

Nosotros estamos ayudando a que la crisis que han generado otras empresas y que tienen otros problemas, nosotros les estamos ayudando a que esa situación no perjudique al desarrollo económico de Ucayali”.

Afirmó que como respaldo en estos momentos PetroPerú cuenta con una reserva en gasolina de 139 mil galones en dos tanques, 152 mil galones en 16 cisternas descargando, en tránsito hacia Pucallpa 125 mil galones y otro convoy en tránsito de 76 mil galones, fuera de la gasolina que permanece en una barcaza.

“En el inventario total tenemos 767 mil galones de gasolina”. Navarro señaló que el consumo de Ucayali es de 73 mil galones de gasolina al día con lo que habría una autonomía de más de 10 días.

Sobre el diésel dijo hay 82 mil galones en tanques, 244 mil galones en dos barcazas, en otra barcaza 231 mil galones, otra más que debió llegar ayer con 441 mil galones “Eso hace un inventario total de 999 mil galones, eso es casi un millón de galones”. Con un consumo aproximado 61 mil galones de diésel al día en Ucayali, Navarro afirmó que se cuenta con más de 16 días de cobertura.

Por tal motivo fue enfático al afirmar que no existe la posibilidad de hablar de desabastecimiento en la región. Navarro culminó su ponencia afirmando tener preocupación por los trabajadores de Petróleos de la Selva e indicó que si esta empresa aceptaría los procedimientos y cumpliría con la cláusula 12 del contrato de alquiler, podría tener un ingreso nada despreciable por concepto de Recepción, Almacenamiento y Despacho de los productos de PetroPerú.

Culminada la ponencia se le preguntó ¿Qué espera PetroPerú para rescindir el contrato de Petróleos de la Selva si la situación está tan crítica? al respecto dijo “Nosotros lo estamos evaluando, nuestro cuerpo legal lo está evaluando junto a todas las opciones la prioridad siempre es buscar una solución amigable. Creo que si se consigue una solución que permita evitar los daños a las familias, a los trabajadores, que esta situación los afecte.

Hay una opción interesante esa cláusula que permitiría usar uno de los tanques que están en la refinería para tener el servicio que nosotros vamos a pagar” Se le preguntó cuándo es que va a ejecutar la cláusula mencionada, respondió “Los abogados están analizando el tema y lo que buscamos siempre es que Maple se allane a aceptar esos procedimientos operativos que permitan que funcionen de inmediato”.

Sorprendió a propios y ajenos ver cómo los tanques de la planta de PetroPerú eran enfriados con agua durante el cierre de la carretera central por la huelga de productores de papa que coincidió con el paro de armadores en el puerto. Este enfriamiento se dio debido a que los tanques se encontraban con muy poco contenido.

Si el gerente Navarro anunció 10 días de autonomía en gasolina y 16 en diésel, se le preguntó ¿Cómo en menos de 5 días los tanques estaban vacíos? respondió “En ese momento hubo una expectativa muy grande, hubo más demanda porque hubo esa huelga simultánea de armadores en los ríos y los paperos en la carretera, la gente se preocupó y buscó tener más tanqueados sus vehículos, se nos agotó más rápido de lo previsto los tanques y empezamos a trabajar en esas otras alternativas”.