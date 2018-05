La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) financiará el proyecto de cultivo de plátano que se ejecutará en la provincia de Padre Abad en la región Ucayali y en Tocache, región San Martín, que puso en marcha esta semana la presidenta ejecutiva de dicha institución, Carmen Masías.

El citado proyecto “Mejoramiento de las capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Harton”, beneficiará a 18 centros poblados de las provincias de Tocache, en San Martín; y en Padre Abad, región Ucayali. El plan contempla brindar asistencia técnica a 600 familias a través de actividades de capacitación, pasantías, escuelas de campo y parcelas demostrativas.

La presidenta ejecutiva de Devida afi rmó que los pueblos deben continuar con el desarrollo y no mirar atrás. “La actividad lícita permite un gran futuro, no queremos violencia, sino vivir en paz”, igualmente pidió no caer en discursos populistas sino pensar siempre que el Perú está primero, debemos anteponer al Perú a quienes quieren regresar al pasado, aseveró.