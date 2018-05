La mañana de ayer mientras el Premier César Villanueva buscaba el voto de confi anza para su gabinete ante el Pleno del Congreso, cuatro aserraderos de Manantay fueron intervenidos en simultáneo en un operativo contra la tala ilegal verifi cando procedencia de la madera. Para ello trabajaron la Dirección de Medio Ambiente de la Policía llegada desde Lima con refuerzos de la Unidad de Servicios Especiales de Huancayo y Huánuco en conjunto con el Ministerio Público, la Autoridad Regional Ambiental, OSINFOR y la SUNAT.

El operativo que inició cerca de las 8:00 de la mañana intervino la Maderera Chino Mori, propiedad del exalcalde Guillermo Chino Mori; Industrias y Servicios Forestales Vásquez S.A.C., propiedad del candidato al gobierno regional Edwin Vásquez López; el Aserradero Río Pachitea S.R.L., propiedad de Max Waldo López Egoavil y el Aserradero Arbe S.A.C., propiedad de Jorge Augusto Arbe Nilsson. Todo el operativo se manejó con estricta reserva, incluso durante su ejecución que se prolongó por varias horas.

En un momento, uno de los representantes del Ministerio Público brindó una breve declaración a Diario Ímpetu señalando “Es una intervención de rutina que se hace de manera inopinada, todavía estamos viendo, son cuatro aserraderos en total”.

Así, durante la operación se conoció que uno de los principales puntos fue la ubicación y revisión del Libro de Operaciones que debía estar correctamente lleno y actualizado, para llevar una adecuada fi scalización de la procedencia de la madera a transformar en cada una de las empresas intervenidas. Cerca de las 11:20 de la mañana, se hizo presente en el lugar José Luis López, presidente de la Asociación de Armadores de Ucayali quien planteó al coronel Ricardo Trujillo, director de la Dirección de Protección del Medio Ambiente (DIREPMA) de la PNP, la problemática del sector forestal y su preocupación por el operativo señalando que tenía en zozobra a la población.

El coronel señaló “Nosotros somos de la Dirección de Medio Ambiente y venimos a hacer operativos contra la tala ilegal, no estamos contra la industria. Aquí no hay ningún motivo para que el empresario que trabaja en forma honesta y legal tenga ningún problema. Estamos verifi cando la procedencia de la madera”. Además agregó “Se va a contrastar la documentación y si la procedencia de toda la madera es lícita, no habrá ningún problema. Lo que estamos cautelando es que ese recurso renovable se maneje de forma adecuada, que el manejo de recursos forestales sea adecuado”.

Al cierre de este informe trascendió que en la Maderera Chino Mori se habría encontrado irregularidades en la documentación por lo que se habría iniciado un proceso de incautación del producto. Ninguna autoridad se pronunció de manera ofi cial sobre el hecho ni confi rmó el trascendido.