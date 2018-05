Wilson Pino, vicepresidente de la Asociación de Cumaleros, brindó fuertes declaraciones en el marco del megaoperativo a aserraderos de ayer en Manantay. Señalando el sentir de sus representados, Pino afi rmó que frente a las políticas que criminalizan y no permiten la formalización del pequeño productor, los cumaleros evalúan dedicarse a la siembra de coca.

Sobre el operativo señaló “Lo que vemos es preocupante para nosotros; porque, en el rubro, trabajamos con la gente de menos recursos que traen 20, 30, 100 trozas para que puedan cubrir sus gastos, sus necesidades del diario, en este tiempo de campaña escolar, para la educación de sus hijos.

Traen en familia unas 200 trozas, venden y con esa plata compran sus útiles escolares, compran su comida y se van a sus pueblos” Se le preguntó a Pino por el sentir de sus asociados, al respecto dijo “Cada que vienen ellos (autoridades), amedrentan, ya no van a querer trabajar la madera ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Lo que van a hacer es dedicarse a otro rubro ¿Qué es lo que dice la gente? ‘Si no nos dejan trabajar la madera, nos dedicaremos al narcotráfi co, a la coca y a ver que nos persigan’ es lo que están pensando, es lo que escuchamos nosotros”