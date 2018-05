A horas de la llegada del presidente de la República, Martín Vizcarra a la región, Diario Ímpetu entrevistó al congresista por Ucayali, Carlos Tubino para conocer su apreciación sobre la pedida de confianza del gabinete Villanueva y el norte que marca la gestión Vizcarra para la región Ucayali.

Respecto al pedido de confianza del Premier Villanueva dijo “A mí me ha dado la impresión de un discurso favorable para la región Ucayali. En estos 7 años que tengo en el Congreso, nunca había visto a un gabinete que llega a pedir la confianza, que hable de la Amazonía. Se tocó en otras oportunidades muy tangencialmente.

He visto que hay una preocupación en ese sentido. Lo que estamos haciendo es que se conozca en mayor detalle y sensibilizar a los ministros”. Además señaló “Mañana (hoy) me tocará con el presidente de la República con relación a las necesidades específicas de la región Ucayali. He sido invitado a acompañar al presidente en este viaje en la comitiva presidencial que va a Pucallpa y luego va a Purús”.