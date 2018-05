Tras la llegada a Pucallpa del exfuncionario nacional y militante de Acción Popular, Raúl Diez-Canseco Terry, el candidato a la alcaldía de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta también se pronunció sobre la visita y si se siente respaldado por el partido. “(Diez-Canseco) aprovechó en visitar, ver cómo está esto e inclusive ofreció regresar. Dijo que visitará todos los departamentos y provincias; ojalá esta vez Acción Popular pueda llegar a los gobiernos locales y departamentales en un gran número”, dijo.

“Porque como digo, aquí en Pucallpa hace más de 20 años que Acción Popular no ha llegado ni a los municipios ni al gobierno regional”, aseveró. RESPALDO Y DESCONTENTO Sobre el respaldo que tiene por parte de la dirigencia nacional, ya que Diez-Canseco no quiso responder si lo respalda, él respondió que los dirigentes deben responder la pregunta, “no creo que van a invitar sin consultar”.

Y además dijo: “Eso tendrían que preguntar a los dirigentes, los que me han invitado; yo he aceptado porque era amigo personal de Fernando Belaunde Terry y quiero seguir el ejemplo de este gran señor para poder continuar erradicando la corrupción”, refirió. Finalmente aseveró que los problemas judiciales que tiene no son obstáculos para su candidatura y señaló no comprender porque no culmina de una vez; reiteró que su candidatura se dio respetando todas las normas y estatutos del partido.