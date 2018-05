En un nuevo intento, el Gobierno Regional de Ucayali busca concretizar vuelos comerciales entre las localidades Río Branco – Estado de Acre en Brasil y la ciudad de Pucallpa, capital de Ucayali. Con este propósito el viernes último en la Cámara de Comercio de Lima, se desarrolló una reunión.

Participaron empresarios y funcionarios del estado de Acre, junto al gerente de Desarrollo Económico de la entidad regional ucayalina, Vicente Núñez Ramírez y Clara Mera, responsable de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. Todos interesados en el tema único de la agenda, lograr la interconexión área con Brasil a través del Estado de Acre.

De acuerdo a la exposición de motivos para que hasta la fecha no se concretice este propósito en años anteriores, sería que en la ciudad de Pucallpa no existe la dotación de combustible que requieren las avionetas para poder realizar los vuelos no solo con pasajeros sino con carga comercial entre países. Por parte, de los secretarios brasileños enfatizaron que la búsqueda de otro intento de viabilizar la operación de vuelos internacionales en el aeropuerto de Río Branco, el gobierno ha iniciado una serie de diálogos con organismos federales.

Para ello, la secretaria de Turismo, Rachel Moreira, estuvo reunida esta semana con representantes de la Policía Federal, Receita Federal, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y Ministerio de Agricultura. Todos ellos componen el proceso de aduana de un aeropuerto. El primer paso será el aduanamiento, que viene a

ser la internacionalización del aeropuerto. Tenemos una empresa zona peruana con interés en operar un vuelo directo entre Acre y Perú.

Hoy tenemos sólo una hora y media de aduana diario, lo que no es sufi ciente para operar los vuelos. La propuesta es extender ese servicio para todo el horario comercial