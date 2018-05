Convocó a la prensa local y contra todo pronóstico, Jorge Velásquez Portocarrero, expresidente del Gobierno Regional de Ucayali, por ocho años y líder de la agrupación política Integrando Ucayali, anunció que no participará en la contienda electoral a realizarse el próximo 7 de octubre.

“He visto por conveniente aclarar a la colectividad ucayalina que por decisión familiar no participaré en los próximos comicios, mantengo múltiples casos judiciales, más de 100 denuncias por las que aún debo responder con la verdad y las pruebas en la mano”, dijo Velásquez.

A su vez, precisó que Integrando Ucayali, conocidos como ‘los loros’ sí presentará lista de candidatos a los gobiernos locales provinciales y distritales; en demostración que existe voluntad y compromiso con sus seguidores y simpatizantes. Velásquez Portocarrero también comentó que no se han avanzado los proyectos más importantes y que en consecuencia la economía de Ucayali está paralizada; sin embargo evitó calificar la gestión regional actual, pero valoró que sí tiene mucho más tiempo para realizar viajes al exterior para traer inversión a Ucayali.

La política me hizo daño, me ratifico en lo manifestado cuando recobré mi libertad, estaré alejado de este escenario y me dedicaré a mi familia, y a defenderme de las denuncias que tengo; lo único que espero es que esta contienda electoral sea de propuestas y que la población elija al mejor, acotó.