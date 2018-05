En el 2014 Said Torres Guerra, con el movimiento regional Todos Somos Ucayali (La Cocona), ganó las elecciones en Manantay y es conocida su pésima gestión, sus diversas denuncias que lo llevó del sillón a su encarcelamiento preventivo en el penal del km 12. En estas nuevas elecciones regionales y municipales del 2018, 4 años después, la Cocona vuelve a participar en Manantay, y eligió como candidato a Iván Rodríguez Venancino, actual regidor en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Conociendo los antecedentes y resultados de Todos Somos Ucayali en la gestión de la Municipalidad Distrital de Manantay, se le preguntó al candidato si todo este pasivo afectará su candidatura, a lo que respondió. “Nosotros representamos a una Cocona diferente, esta es la cocona de Iván Rodríguez en Manantay, no tiene nada que ver con lo que pudo haber pasado. Creo que más allá de un tema de símbolos se tiene que ver a la persona que encabeza.

No es la organización la que se mancha, sino el desempeño de las personas; de repente en las elecciones anteriores hubo personas que no han respondido a esas inquietudes”, respondió. Sobre Said Torres, dijo: “En el caso de Manantay propiamente, el candidato anterior solamente fue de la Cocona durante el proceso y después que ganó las elecciones prácticamente renunció y no tuvo ningún vínculo con la Cocona”. Agregó que por esta situación hubo una decepción en la población, pero dice creer que en esta última etapa de la gestión, la actual alcaldesa Ketty Sánchez Fasabi trate de hacer algunas cosas por el distrito para tranquilidad de los manantaínos.

En contraste a los anteriores, sostiene que él y su equipo de campaña han iniciado un trabajo desde cero, “con honestidad para poder marcar la diferencia en el distrito”, y así encaminarlo al progreso que necesita este distrito tan golpeado. Señaló que entre sus propuestas está el ordenamiento, la seguridad ciudadana, la limpieza pública, las mejoras en las vías de acceso, mantenimiento de los parques y jardines, el alumbrado público, la salud, educación y la agricultura.

“En Manantay se vive hoy un desorden que se refl eja en la falta de atención a las principales necesidades del distrito; tenemos que empezar por or denar esto, e implica ordenar la casa, a la municipalidad, para poder fortalecerla”, dijo. “Nosotros estamos asumiendo este reto de ser candidatos para generar progreso e inversión en Manantay, sé que hubieron errores pero hay que ser optimistas mirando al futuro. No creo que esto sea un pasivo”, precisó.

Refirió que pedirá su licencia acorde a lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, que es un mes antes de las elecciones, pero en su caso en la próxima semana lo oficializará con anticipación. “Confíen en Iván Rodriguez y nuestro equipo, no estamos hipotecando a la municipalidad, no hay empresas de tras de nosotros, estamos corriendo esta campaña con nuestro propios recursos y con la ayuda de nuestros amigos”, fi nalizó.