Ayer circuló en algunos medios locales una carta enviada a 77 trabajadores de Petróleos de la Selva, ex Maple Gas, en donde se les convoca a iniciar un trato directo y negociar los alcances de la relación laboral la mañana de hoy en las instalaciones de un conocido hotel de la ciudad. Esto como medida previa al cese colectivo que se ejecutará debido a que la situación ‘ya no puede sostener en el tiempo’ al total del personal.

Esto ocurre luego que la primera semana de febrero, ingresando al tercer mes de paralización de actividades, Petróleos de la Selva contrató una empresa auditora para realizar una auditoría que finalmente determinó la necesidad de reducir a 77 trabajadores para darle viabilidad y evitar el cierre total de la empresa.

Como se recuerda, Petróleos de la Selva dejó de refinar en diciembre de 2017 debido a que se quedó sin crudo de petróleo. Tanto la española CEPSA establecida en el kilómetro 86 de la carretera Federico Basadre, como Orazul (ex Aguaytía Energy) y PetroPerú no han podido hasta la fecha llegar a un acuerdo que permita retomar sus actividades a la refinería que tras medio siglo en funcionamiento, detuvo su producción.

Esto fue analizado por Nelson Torres Contreras, expresidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Ucayali quien señaló “Yo encuentro cosas que no son correctas, cosas que salen de lo normal.

Yo no puedo renovar un contrato sin saber cómo me van a pagar, yo no puedo comprar el 100% de un producto, llevarlo a Iquitos pagando sobrecostos para traer al lugar donde se produce y venderle más caro ¿A quién están perjudicando? A la población, es ahí donde la intervención de las autoridades e inclusive de la fi scalía debí estar”. Sobre el discurso de algunas autoridades de no entrometerse por tratarse de un lío de privados señaló “PetroPerú no es privada.

Acá son tres empresas. Una de ellas es la que está sufriendo el negocio de una privada con una pública” y añadió “Si PetroPerú tuviese una sana intención, no LSON TORRES AFIRMA le compra el 100%. Fácil es hacer una adenda y como yo tengo un cliente que me alquila mis instalaciones, pido que le vendan a él, renuncio a 2 mil 500 barriles para que le vendas a él y punto.

Cuando hay buena intención de no perjudicar a la población”. Finalmente, Torres Contreras concluyó con una exhortación directa al congresista por Ucayali Carlos Tubino quien por estas fechas se encuentra en la ciudad en el marco de una conferencia de prensa que convocó para hoy jueves. Al congresista Tubino le dijo “Públicamente se lo pido, no permita que atropellen nuevamente a Ucayali”.