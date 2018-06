L a mañana de ayer, Juan Carlos Velásquez, gerente de obra del Consorcio Pizzarotti y Asociados convocó a una conferencia de prensa para esclarecer y responder todas las preguntas que hubiesen sobre el video difundido donde un obrero del nuevo Hospital Regional de Pucallpa (HRP) deshace con la mano parte de una de las columnas de la obra.

Velásquez afirmó “En una obra donde hemos vaciado mil 300 columnas pueden suceder casos puntuales en los que haya que hacer cierto tipo de reparación” además señaló que la filmación fue realizada por el exobrero Luis Montoya Díaz el pasado 11 de mayo de este año, fecha en la que el gerente afirma se detectó la falla.

Se le preguntó si la difusión de las imágenes fue el motivo del despido del obrero, al respecto señaló “Su despido no tiene que ver nada con la filmación. Él ya no está en la obra desde el sábado pasado, no por la filmación; esto fue antes de la difusión de las imágenes.

El trabajador venía incurriendo en una serie de faltas, él faltaba todos los lunes sin justificación y además por temas de bajo rendimiento”. Sobre la falla presente en la cuestionada columna señaló que se trata de una ‘cangrejera’ que es un espacio vacío o relleno de un material distinto al concreto vertido, el cual no llenó adecuadamente todo el encofrado, lo que produce un hueco en la pieza de concreto. Dijo “Esas cangrejeras se presentaron y se solucionaron de manera técnica como normalmente deben solucionarse.”