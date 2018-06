Mediante Resolución Ejecutiva Regional 00380-2018-GRUGR, del 30 de mayo el Gobierno Regional de Ucayali designó a la Licenciada en Administración Turística y Hotelera, Libia Lorena Almeida Cruz, como la nueva titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR- Ucayali). Al mismo tiempo dio por concluida la designación de Jéssica Lizbeth Navas Sánchez de Onuki, al cargo que ocupaba desde julio del 2016 en la gestión de Manuel Gambini.

La salida de Navas se debe a la renuncia que presentó para poder postular como consejera regional, en las elecciones del 7 de octubre. En su hoja de vida, Almeida Cruz señala ser M. Sc. en Ecoturismo, titulada, colegiada y habilitada, egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con experiencia profesional en temas de desarrollo sostenible y turismo que implican el trabajo en campo, planifi cación y coordinación de proyectos sociales.

Aun no se ha oficializado la designación de Almeida Cruz, pero se conoce que será en los próximos días. Por el momento la nueva titular de la DIRCETUR viene recibiendo el cargo por parte de Jéssica Navas, en especial sobre las actividades de la fiesta patronal de San Juan, que están a la vuelta de la esquina. Como parte de dichas actividades Navas deja una invitación para el lanzamiento del programa oficial del “XXIII Festival San Juan Ucayali 2018”, el cual se realizará el martes 5 a las 11 a.m. en el centro comercial Real Plaza; pero aún no se sabe quién la presidirá