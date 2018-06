Una mujer víctima de violencia familiar que prefirió no identificarse, informó que las víctimas de violencia deben esperar mucho tiempo para pasar su examen psicológico en el Juzgado Mixto de Yarinacocha, por la falta de psicólogos. Al igual que nuestra entrevistada, preguntamos a otras mujeres y efectivamente nos afirmaron que para realizarse su examen psicológico deben esperar el turno según programación que dura hasta dos meses, porque les dicen que los psicólogos no se abastecen.

A pesar de que la ley contra la violencia familiar indica que la atención debe ser rápida, eso no sucede y, sobre todo en Ucayali, cuando programan dos meses después la atención especializada, “hasta entonces todos los daños ya desaparecen”, comentaron. En el caso de la agraviada, fue a la comisaría a denunciar violencia psicológica, por los insultos que recibe de su pareja. La policía recibió su denuncia y luego envió el caso al Juzgado Mixto de Yarinacocha, pero en este caso porque no hay Juzgado de Familia, y a la vez la misma comisaria también ofició al psicólogo para que le hagan el examen.

Cuando fue ella misma llevando el oficio al psicólogo, le dijeron que ‘está copado’, no hay cupos y tienen que venir en determinada fecha. En su caso, programaron su examen psicológico para el 20 de agosto del 2018. Ya seguramente hasta me acostumbraré al maltrato o me olvidaré del daño recibido, dijo la agraviada a manera de consuelo. Por las agresiones y humillaciones constantes, decidí denunciar en la comisaría de Yarinacocha pero ahora me siento impotente por los trámites y la demora; mientras tanto, mi pareja se enterará de la denuncia, y puede sucederme cosas peores, dijo muy preocupada.