Comerciantes ubicados en el balneario de San Jode de Yarinacocha, demandan a las autoridades el servicio de alumbrado público de la zona. Se trta de un reclamo que esperan hace años sea atendido, mientras que el poblado crece, también acecha la delincuencia. Los comerciantes de comidas y de bares fueron autorizados y colocados por la misma Municipalidad de Yarinacocha, pero la falta de alumbrado público les provoca pérdida de clientes, ya que por la oscuridad la gente regresa temprano por temor a ser asaltados. “Señores de la Municipalidad de Yarinacocha, pongan atención a los servicios que necesitamos, no estamos pidiendo nada que sea solo para nosotros, sino cosas comunitarias que también benefician al balneario de San José, que es un lugar turístico”, señaló una comerciante.

Ellos aseguran que sí cumplen con el pago de sus impuestos, pero hasta la fecha no ven acciones recíprocas de parte de la entidad edil. Además afirman que en la zona no sufren de inundaciones como lo pasan en La Restinga, así que normalmente podrían dar electricidad en la zona. Muchos han comprado sus generadores de Luz, lo que la ayuda con sus ventas, sin embargo, no es suficiente, por lo que piden mayor interés en este problema, pues la zona es uno de los lugares turísticos de la localidad.