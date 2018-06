Mientras esté el titular del gobierno regional no hay necesidad del vicegobernador; está en manos del Consejo Regional si decide designar o no un vice, refirió el gobernador regional de Ucayali Manuel Gambini, al ser consultado sobre la licencia de Mariano Rebaza. Desde ayer entró en vigencia la licencia al cargo de la vicegobernación por 120 días que solicitó Mariano Rebaza Alfaro para participar en las elecciones regionales.

En este periodo Manuel Gambini espera contar con el apoyo de su gerente general. “(Mariano Rebaza) acaba de salir de licencia, dependerá del Consejo Regional designar o no (un vicegobernador) según su autonomía. La norma dice cuando sale de licencia el vicegobernador y, mientras está el gobernador no hay problema de elegir un vice”, sostuvo Gambini.

Sobre si puede o no viajar al extranjero mientras el vicegobernador está de licencia, Gambini Rupay dijo sí puede, si el Consejo Regional de Ucayali lo autoriza, y que al no estar el vicegobernador, es el gerente general (Luis Briceño Jara) quien queda en la encargatura administrativa. Citó como ejemplo que si el vicegobernador esta de comisión y el gobernador sale de comisión de emergencia, entonces se le encarga al gerente general; “así dice la norma si el Consejo Regional, no asigna al vicegobernador”.

“Si (El Consejo Regional) no quiere igual yo me quedo solo trabajando los cuatro meses y de todas maneras yo tengo que salir a realizar mis gestiones a Lima, otras regiones u otros países, en representación de la región tenemos que hacerlo”, sostuvo.