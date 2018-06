El también padecía alcoholismo, consumía todo tipo de bebidas alcohólicas las que le generaban consecuencias lamentables como: degradación personal, sufrimiento en su familia, problemas económicos y de salud.

Pero un día llegó a un grupo de apoyo por un aviso que leyó en el periódico, donde encontró a personas con problemas semejantes a él, refirió que ahí recibió el apoyo necesario y ya son 10 años que ha dejado el alcohol y superó las consecuencias.

Dio a conocer que una persona enferma de alcoholismo cuando empieza a beber y luego no puede parar (no tiene control), siempre promete dejar de beber pero no lo hace, si en estado etílico sufre de lagunas mentales (no recuerda hechos), entre otros.

“El alcoholismo es una enfermedad; pero hay solución si se busca ayuda”, invitó a la ceremonia que será abierta y de información pública, se realizará el domingo 10 de junio, en el local del grupo “Recuperación” del jirón Leticia N° 399 a las 6: 30 p.m.