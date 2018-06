Diario Ímpetu se contactó con Juana Najar Marín, madre de la menor Kyrstal Olivos Najar quien desapareciera luego de tomar un motocarro en la plaza de la Urbanización Jesús de Nazaret el pasado 27 de mayo. Son 21 días en los que no ha tenido la menor señal o contacto con su menor de 14 años quien habría escapado otro menor de 17 años.

¿Cuándo ella se fue de casa y desapareció? No se fue de casa. Nosotros fuimos a visitar a su padrino. Estando en la casa de sus padrinos, frente a la DIVINCRI, en la Urbanización Jesús de Nazaret, ella pidió permiso para que baje al parque a ver lo que juegan futbol. Eran las 6:30 y me pareció raro porque nunca se aleja mucho de nosotros y mandé a mi esposo para que la traiga. Al llegar no estaba y me dijo, no está. Yo fui y comencé la búsqueda por el parque y no la encontré.

¿Qué le dijeron los chicos que estaban ahí? ¿La vieron? Que sí la habían visto, que había tomado un motocarro. Salimos de la casa de los padrinos y nos fuimos a la DIVINCRI y nos dijo que nos iban a apoyar. Nos preguntaron si sospechábamos de algún lugar que ella frecuentaba. Le dije que sí, era la casa de Daniel Macedo Llerena y resulta que no vive ahí; si no, que él frecuenta esa casa.

¿Quién es este muchacho? Daniel tiene 17 años, nosotros al principio pensábamos que tenía 18; pero, cumple el 3 de julio 18 años. Aquí pasó algo, la policía no nos quiso aceptar la denuncia después de la búsqueda porque decían que ella se fue a buscarle al muchacho a esa casa y que no es motivo para una denuncia. Eso nos manifestó la DIVINCRI. A insistencia de la fi scal Mirtha Chang, recién nos aceptaron la denuncia. En un primer momento el 27 de mayo no nos quisieron recibir la denuncia así que no denunciamos.