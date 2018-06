Luis Echevarría Marín, representante de los agricultores de las cuencas de la región Ucayali, que se apostaron para exigir la aprobación de la ordenanza para la exclusión de sus predios superpuestos a los bosques de producción permanente al hacer uso de la palabra el último viernes en la sesión de consejeros, recalcó que la aprobación de esta iniciativa no es un logro del ejecutivo regional mucho menos del legislativo regional.

Indicó que la propuesta de ordenanza se inició, tras la reunión con el director ejecutivo del SERFOR desarrollada en la ciudad de Lima el año pasado, junto a otras instituciones involucradas en la temática, en donde ellos solicitaron opinión técnica y jurídica del Servicio Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR).

En setiembre del 2017 este organismo, remitió una carta indicando que la responsabilidad total está transmitida a través de la nueva Ley Forestal a la región Ucayali. A partir de esa recomendación del ex viceministro Quijadría, se empieza a trabajar esta iniciativa, porque no había coalición entre las normas dispuestas y trabajar esta propuesta en favor de los agricultores de la región.

Enfatiza que la ordenanza aprobada no solo sea declarativa, porque de nada va servir, “debe ser ejecutiva y declarativa, porque si no solo sería un simple documento de gestión y no un instrumento legal para su ejecución e implementación”, resaltó. Si no signifi caría que se ha perdido el tiempo en todo el proceso iniciado a lo largo de dos años y seis meses, en una mesa de trabajo donde primó el respeto del proceso con espíritu democrático.

Al haberse iniciado una concertación al más alto nivel, desde el ministerio de Agricultura, involucrando al SERFOR y SERNANP, se ha podido concluir de la mejor manera, como demostración de una clara voluntad política del consejo regional y del ejecutivo del Gobierno Regional de Ucayali, quien finalmente tendrá que promulgarlo en el más breve plazo, recalcó el dirigente.