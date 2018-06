Mediante Resolución N° 00100-2018-JEE-CPOR/JNE, el Jurado Especial Electoral de Coronel Portillo (JEE-CP) declaró inadmisible la solicitud de inscripción de Fórmula y Lista de Candidatos para la región Ucayali de la organización política Ucayali Región Con Futuro (Los Otorongos).

Dándoles dos días de plazo para subsanar las observaciones. Asimismo el JEE- CP, resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción del candidato a Consejero Regional N° 1 por la provincia de Coronel Portillo Johnny Alexander Cruz Grandez, por no presentar su licencia al tiempo estipulado.

“La documentación presentada por el candidato a Consejero Regional por la Provincia de Coronel Portillo Johnny Alexander Cruz Grandez -quien en la actualidad ocupa el cargo de regidor provincial de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo-, en razón que a fs. 65 obra su solicitud de Licencia sin Goce de Haber para ser efectiva a partir del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2018 presentada ante la Municipalidad el 6 de junio de 2018, la misma que fue otorgada mediante Acuerdo de Concejo N° 037- 2018-MPCP de fs. 64”, dice la resolución.

“Empero, el mencionado candidato no ha tenido en cuenta lo estipulado en el numeral 4) del artículo 14° de la LER, que taxativamente prevé: No pueden ser candidatos en las elecciones de gobiernos regionales… salvo que soliciten licencia sin goce de haber ciento veinte (120) días antes de la fecha de elecciones: c) Los regidores que deseen postular al cargo de presidente, vicepresidente o consejero regional.

En tanto, para el caso en concreto el candidato debió presentar la solicitud sin goce de haber máximo hasta el 9 de junio de 2018, por los 120 días estipulados en la norma; por lo que, a la fecha la candidatura de Johnny Alexander Cruz Grandez resulta improcedente al no haber respetado el plazo asignado por Ley”, indica la resolución.

“La Organización Política Ucayali Región Con Futuro, con la fi nalidad de subsanar lo advertido en el considerando séptimo, deberá solicitar con la antelación debida -la fecha de cierre del sistema DECLARA vence el 19-06-2018 a las 12:00 pm- la liberación del código de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos que fue presentada ante este JEE y poder reformular la lista de candidatos respetando su democracia interna”, informa el JEE al personero legal de Ucayali Región con futuro.