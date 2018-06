A nivel nacional, la región Ucayali se encuentra en penúltimo lugar en comprensión lectora con un 6%. Este indicador no es novedoso, pero al parecer es perenne, en los últimos años Ucayali se quedó estancado en este puesto; es decir, no avanzó. Alfonso Guerra Chacón, director regional de Educación indicó que en los últimos años “no se avanzó” en comprensión lectora, -según el funcionario- esta situación se da por varios factores que lo determinan y que son limitantes. Uno de los factores importantes es que no se capacita a los profesores, diferenció la capacitación de la actualización: la actualización se hace a través de un taller; pero la capacitación es a través de una institución y es un proceso de dos tres años, precisa.

“Estamos firmando convenios con la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (UNIA) para que todos los docentes que están en aula (en servicio) se profesionalicen y vuelvan en un tiempo como docentes titulados”, refi rió.