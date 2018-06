Como ya sabemos, en estas fi estas de San Juan, la población en general, hace gala de su falta de civismo y amor por su terruño y deja los lugares que horas antes le sirvió de esparcimiento hecho un muladar, dejando todos sus desperdicios y desechos, muchas veces se encuentra pañales desechables tirados cerca de donde comieron. Ya es hora que nuestra forma de actuar cambie, ya no estamos en un pueblito, Pucallpa ya es una ciudad y es por ello que las autoridades están realizando campañas que desde hace mucho se debe haber empezado, ya que la limpieza de la ciudad debe ser prioritario y el cambio de la población también. Ya debemos tomar conciencia de que con esta forma de comportamiento se está afectando a las futuras generaciones que ya no encontrará un lugar donde ir a pasar un San Juan con sus seres queridos, solo estará una laguna insalubre y no la que fuera antes el lugar de encuentro para pasar la tarde comiendo los deliciosos Juanes con la familia.

Es por ello que todos los que salimos a las riberas de ríos, lagunas, quebradas y cualquier espejo de agua debemos llevar con nosotros dos bolsas grandes de basura, sí, de esas bolsas grandes negras, uno para las botellas y todo material de plástico y otra para los desechos orgánicos como las hojas de bijao y demás sobras de alimentos.

Esperamos que la gente se sensibilice y tome como ejemplo un video que circula por las redes sociales en donde se observa que en un estadio de Rusia en donde se realiza el mundial de fútbol, todos los hinchas japoneses se ponen a juntar sus desperdicios luego de finalizado el encuentro en donde su selección venció al cuadro colombiano. Un digno ejemplo de la idiosincrasia japonesa, cuyo respeto a los demás y con su medio ambiente es resaltante. Hacemos un llamado a la población que haga un poquito de esfuerzo y no tome a la ligera las recomendaciones, no esperemos que nos multen para recién hacer algo, que parta de nuestra iniciativa y el gran amor que decimos sentir por nuestra tierra colorada.