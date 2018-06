En tanto dure el periodo de licencia del vicegobernador de Ucayali Mariano Rebaza Alfaro, el despacho de esta instancia del gobierno regional de Ucayali permanecerá cerrado por disposición de la gerencia general; desconociéndose con esta decisión su existencia en el organigrama de la entidad regional, dado que funcionalmente existe ante la colectividad. Por esta razón, el personal administrativo que laboraba en vicegobernación no se encuentra en la oficina desde el jueves último.

Los trabajadores fueron puestos a disposición del área de recursos humanos para ser reubicados en otras áreas para el cumplimiento de las funciones asignadas, en la contraprestación del servicio al Gobierno Regional de Ucayali. Según transcendidos, el cierre temporal del despacho de la vicegobernación, es consecuencia de la ausencia del titular por su participación en la contienda electoral del próximo 7 de octubre: y porque aun el pleno del Consejo Regional no desarrolla la sesión extraordinaria que proponga el reemplazo de esta figura política en la administración del gobernador regional Manuel Gambini.

A todo esto ¿Tendrá que decir algo el titular del ejecutivo? O será que lo han dispuesto sin su conocimiento. Para algunos servidores regionales nombrados, esta disposición es algo increíble porque no se registra antecedente de una acción similar; porque, quiérase o no en la oficina de la vicegobernación existen bienes patrimoniales, acervo documentario y otros que deberían ser salvaguardados por el personal responsable ¿Tendrán algo que decir los integrantes del legislativo que por el momento no emiten opinión alguna? ¿Están de acuerdo, consideran correcto lo dispuesto? Su mutis general solo los convierte en tácitos coautores de una insólita decisión en la administración regional.