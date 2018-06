En medio del proceso eliminatorio para Rusia 2018, Jefferson entró en duda. El quiebre para Gareca sucedió en el partido contra Venezuela en Lima. La selección caía por dos goles a cero en el primer tiempo y, Farfán no estaba en la mejor condición física. En las gradas los hinchas criticaban el desempeño del ex Schalke 04 y para el segundo tiempo fue reemplazado por Ruidiaz. Después de este partido Farfan estuvo un tiempo alejado de la selección y su regreso no inspiraba los mejores comentarios.

Sin embargo, cuando llegó el momento, Gareca lo llamó y respondió de la mejor manera. Con el tiempo y siendo titular en su nuevo equipo, el Lokomotiv de Moscú, recuperó de a pocos su nivel. El punto de ebullición llegó cuando convirtió el gol que nos llevó al mundial contra Nueva Zelanda. Este fue un momento que quedó grabado en la memoria de los asistentes, debido a que dedicó el gol a su amigo de toda la vida: el capitán, José Paolo Guerrero.