Antonio Marino Panduro cuestionó la forma en la que se viene elaborando el proyecto del Puerto de Pucallpa, asegurando que si no se hace de forma correcta, según lo establecen las normas, el proyecto simplemente caerá.

Entre los puntos que sacó a relucir del proyecto, indica el alcalde su ubicación que no está considerado en el nuevo Plan de Desarrollo Urbanístico, tanto el acceso y que el terreno donde se le pretende construir no está saneado; es decir, tienen de dueños a privados. “Que se haga un puerto, (pero) bien hecho para que nos dure unos cien años; no pues acá va a durar unos 5 a 10 años. Estará súper congestionado peor que el puerto del Callao; ni siquiera tenemos una buena pista allí”, refirió.

“La primera condición que pide el Estado es un terreno saneado (a nombre de la entidad que ejecuta el proyecto); y si no tienen los terrenos entregados, ¿Va a salir ese proyecto? Es dudoso no, entonces no nos dejemos engañar”, sostuvo. Indicó que si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), hace los estudios sin sanear los terrenos, el proyecto no saldrá. Resaltó que él no se opone al proyecto; aunque precisó no quiere que se de en el lugar.

“(Donde se pretende construir el Puerto de Pucallpa), ahí están nuestros terrenos, hay aserraderos, hay asentamientos humanos; sino se entrega y está inscrito en registros públicos simplemente el proyecto se va a caer”, manifestó. “No me opongo sino digo que hay que hacer bien las cosas; es lo que digo, hay que hacer las cosas con efi ciencia para que no nos engañen.

Yo no quiero un puerto ahí tampoco, ya les he dicho, quisiera que el puerto sea en San Juan porque nos saturamos de carros”, dijo. Aseguró que en el Plan de Desarrollo Urbano está considerado el puerto de embarcaderos de pasajeros pero no de carga. El alcalde además criticó que el GOREU se dedique a realizar obras municipales.

“Que el gobierno regional luche por las obras de la región no que se meta a ser como un alcalde más; necesitamos en la región cambiar el tema de caminos y el gobierno regional se pone a enripiar nuestras calles peleándose con el alcalde, creo que les ha quedado muy grande el cargo a los del gobierno regional”, manifestó