El alcalde de Pucallpa, Antonio Marino Panduro aseguró que el congresista Carlos Tu-bino Arias Schreiber es pura boca y en sus dos periodos en el Congreso de la República no ha apoyado a la región Ucayali. Marino Panduro recordó que en una ocasión el legislador ‘naranja’ se quejó que ningún alcalde le presenta proyectos, cosa que –según el alcalde- es mentira.

Puesto que le pre-sentó el proyecto de saneamiento de José Olaya que beneficiaría a 17 asentamientos humanos en Pucallpa, pero el congresista no hizo nada. “En un momento el congresista Tubino dijo: a mí no me presentan ningún proyecto los alcaldes, mentira pues; Yo le dije que le voy a presentar un proyecto para que no esté hablando, le presente y nunca salió nada”, sostuvo.

El alcalde añadió que también pidió al congresista apoyo para el Proyecto Integral de Agua y Saneamiento de Pucallpa; pero que en vez de apoyar el proyecto se negó y dijo que no saldría