El último reporte del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo concerniente a las solicitudes de inscripción de listas de organizaciones políticas para el Gobierno Regional de Ucayali revela que dos fueron declaradas improcedentes de fórmula y lista; y once como inadmisibles, con la posibilidad de subsanar las observaciones en los plazos que establece la ley. Tullio Bermeo Turchi, titular de este órgano electoral subraya que son tres los conceptos que se maneja en este proceso de evaluación de las solicitudes.

Se declara admisible cuando reúne todos los requisitos de fondo y forma; se precisa inadmisible cuando no reúne los requisitos de forma y puede ser subsanada; Y es improcedente si la solicitud no reúne requisitos de forma, es decir no pueden ser subsanados por las organizaciones.

Indica que una de las observaciones encontradas es la forma de elección en democracia interna, que tiene que precisarse, el hecho de no hacerlo trae como consecuencia la inadmisibilidad; otro tema es acompañar a la declaración de conciencia que debe ir adjunta a todos los candidatos que representan a comunidades nativas, campesinas o pueblos originarios, en donde en muchos casos no se acompañaron estas declaraciones de conciencia.

Otro problema ha sido no acreditar, haber nacido en la localidad que postula, o no han acreditado dos años de domicilio continuo por parte de los candidatos, hechos que son causales de inadmisibilidad. En la región Ucayali son 13 las listas presentadas hasta el 19 de junio; dejando constancia que existe una organización que presentó una solicitud el día 21 de junio, cuando el plazo ya había vencido, este tendrá un pronunciamiento aparte.