Era la época de los sudamericanos 2013 y el equipo peruano bajo la dirección de Daniel Ahmed organizó un grupo de jugadores prometedores. El “Turco” como la llamaban en Sporting Cristal, equipo con el que logró el bicampeonato años más tarde, tenía un plantel rico en ataque y toque colectivo. Las figuras que destacaban de aquel cuadro eran los próximos mundialistas: Edison Flores, Renato Tapia, Wilder Cartagena y Andy Polo. Aquella selección se quedó a un punto de la clasificación al mundial sudamericano, pero ahora bajo el mando de Gareca cobraron revancha.

Otra de las figuras de este joven plantel peruano son los indiscutible Jefferson Farfán, Cristhian Cueva y André Carrillo. Los tres jugadores pasaron un tiempo por Alianza Lima donde brillaron a grandes creces. Cada una de estas figuritas de la selección son una apuesta segura para Gareca en el mundial, por lo que repasaremos su importancia de cara a Rusia 2018.

Jeffereson Farfán: de olvidado a anotar el gol de la clasificación

En medio del proceso eliminatorio para Rusia 2018, Jefferson entró en duda. El quiebre para Gareca sucedió en el partido contra Venezuela en Lima. La selección caía por dos goles a cero en el primer tiempo y, Farfán no estaba en la mejor condición física. En las gradas los hinchas criticaban el desempeño del ex Schalke 04 y para el segundo tiempo fue reemplazado por Ruidiaz. Después de este partido Farfan estuvo un tiempo alejado de la selección y su regreso no inspiraba los mejores comentarios.

Sin embargo, cuando llegó el momento, Gareca lo llamó y respondió de la mejor manera. Con el tiempo y siendo titular en su nuevo equipo, el Lokomotiv de Moscú, recuperó de a pocos su nivel. El punto de ebullición llegó cuando convirtió el gol que nos llevó al mundial contra Nueva Zelanda. Este fue un momento que quedó grabado en la memoria de los asistentes, debido a que dedicó el gol a su amigo de toda la vida: el capitán, José Paolo Guerrero.

Flores, el perfil del nuevo jugador peruano

Edison Michael Flores Peralta, más conocida como el “Orejas” Flores empezó su carrera futbolística en Universitario de Deportes para la temporada 2011. En ese año, el equipo dirigido por José Guillermo del Solar, estuvo al borde del descenso pero promovió a jugadores que serían claves para la selección en los próximos años, uno de ellos fue Edison Flores.

En su paso por la “U” logró anotar 19 goles, un Apertura peruano, una Copa Libertadores Sub-20 y distinciones como mejor jugador. El “Orejas” tiene un juego taciturno y aparece en los mejores momentos como el gol que inicio la victoria contra Ecuador en Quito. Desde esta eliminatoria, Edison se convirtió en el jugador modelo en Perú y las apuestas de fútbol lo suelen colocar entre las primeras opciones de gol en cualquier partido de Perú, por lo que este puede ser su mundial.

Después de Farfán y Flores, se suman otros jugadores como el indiscutible capitán Guerrero, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, André Carrillo, Anderson Santamaría y entre otros jóvenes seleccionados que prometen crecer a lo largo de los años. El mundial por el que tanto soñaron millones de peruanos se convirtió realidad y miles de almas blanquirrojas están esperando el pitazo inicial.