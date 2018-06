La población peruana alcanza los 31 millones 237 mil 385 personas, reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al mostrar los primeros resultados del censo ejecutado el 22 de octubre del 2017. Sin embargo esta cifra no es exacta y así lo reconoció el jefe del INEI, Francisco Acosta Aponte.

Dijo que durante ese caótico censo se omitió incluir a 1 millón 855 mil 501 habitantes, es decir, un equivalente a 5.94% de la población. Con ello, explicó que la cifra presentada es “la población censada y la población omitida”. De acuerdo al INEI, los censados fueron 29 millones, 381 mil 884 personas.

En suma, no hay una cifra exacta ofi cial. Esta defi ciencia podría empobrecer la calidad y confiabilidad de las cifras (“primeros resultados”) presentadas por el INEI, según el economista Farid Matuk, exjefe de esta entidad (2002-2006). Sobre el particular, el jefe del INEI explicó que la omisión censal responde a los problemas registrados durante el desarrollo del censo. Es decir, a la desorganizada e imprecisa distribución de cédulas, la ausencia de un trabajo cartográfico previo que provocó que numerosas familias no fueran encuestadas, entre otros.

Costa Aponte admitió que lo sucedido fue una razón, pero recalcó que la tasa de omisión censal siempre existe y que incluso en los países de la región se contabiliza por encima de los dos dígitos. “Hicimos una recuperación de viviendas no censadas y, luego de eso, una encuesta a las personas que no fueron encuestadas. De ahí salió la tasa de omisión censal.

El problema del país ha sido la geografía”, justificó. El jefe del INEI señaló que el número de habitantes tuvo un crecimiento promedio anual de 1%, lo que demuestra una tendencia decreciente de aumento poblacional. De acuerdo con este resultado, el Perú se ubica en el quinto lugar de los países más poblados de América del Sur y en el sexto en toda América Latina.