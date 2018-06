Fuerte y claro, fue el congresista Carlos Tubino Arias Schreiber al manifestar que la asignación de recursos presupuestarios a las regiones del país, y por ende a la región Ucayali, es consecuencia de gestiones de un conjunto de autoridades; y no de una sola persona, que vaya a decir yo he hecho esto y el otro no realizó nada, esta es una actitud reprochable que afecta a la población.

Estos comentarios se dieron en relación a las afirmaciones del alcalde Antonio Marino quien aseveró que el congresista nunca ayudó a conseguir presupuesto para la provincia. Es reconocer un trabajo conjunto, porque como representante del legislativo del país, y por la región Ucayali, carga una cruz denominada incomprensión, porque los logros del Congreso de la República no son logros tangibles, son muchas veces intangibles, sostuvo el legislador.